Lenovo начнёт продавать восстановленные ПК и серверы

Компания Lenovo, по сообщению ресурса The Register, займётся официальными продажами бывших в эксплуатации компьютеров и серверов. Новая инициатива получила название Lenovo Certified Refurbished: ожидается, что она поможет клиентам сэкономить на приобретении оборудования, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду. Перед повторным поступлением в продажу все устройства будут проходить процедуру восстановления и ремонта. Она предусматривает удаление данных, замену и обновление компонентов, где это необходимо. После этого будет выполняться тщательное тестирование на соответствие «высоким стандартам качества и функциональности».

Источник: 3dnews.ru