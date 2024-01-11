Lenovo представила док-станцию с интерфейсом OCuLink для подключения настольных видеокарт к ноутбукам

Компания Lenovo показала на выставке CES 2024 внешнюю док-станцию TGX Dock для подключения дискретных видеокарт к ноутбукам или мини-ПК. Ключевой особенностью устройства является оснащение интерфейсом OCuLink (сокращённо от Optical-Copper Link). Он обеспечивает скорость передачи на уровне 64 Гбит/с, что заметно быстрее Thunderbolt 4 со его скоростью 40 Гбит/с. Источник изображений: ComputerBase

Источник: 3dnews.ru