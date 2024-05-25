Lenovo представила Legion 7000K — игровые десктопы на мобильных Raptor Lake Refresh

Компания Lenovo начала продажи новой серии игровых настольных компьютеров Legion 7000K на базе мобильных процессоров Intel 14-го поколения серии HX. Эта концепция, известная как Mobile on Desktop (MoDT), уже несколько лет используется некоторыми китайскими производителями, однако Lenovo стала первой крупной компанией, официально выпустившей систему, в которой используются мобильные процессоры для создания настольных ПК. Источник изображения: Videocardz

Источник: 3dnews.ru