Lenovo представила рабочую станцию ThinkStation P8 на базе AMD Ryzen Threadripper Pro 7000 WX

Компания Lenovo анонсировала рабочую станцию ThinkStation P8 для решения задач в области ИИ, визуализации данных, обучения больших языковых моделей (LLM) и пр. В основу положены новейшие процессоры AMD Ryzen Threadripper Pro 7000 WX, дебютировавшие в конце октября. Разработчик заявляет, что компьютер обладает гибкими возможностями конфигурирования. Устройство заключено в корпус с габаритами 175 × 508 × 435 мм, а вес может достигать 25,9 кг. Шасси оптимизировано для монтажа в стойку.

Источник: 3dnews.ru