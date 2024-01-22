ProHoster > Блог > Новости интернета > Lenovo захотела сделать Motorola третьим крупнейшим брендом на рынке смартфонов за три года

Lenovo захотела сделать Motorola третьим крупнейшим брендом на рынке смартфонов за три года

Motorola может стать третьим по величине брендом на глобальном рынке смартфонов в течение трёх лет. Об этом в беседе с журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе рассказал Мэтью Зелински (Matthew Zielinski), вице-президент компании Lenovo, являющейся владельцем Motorola. «Готово поспорить на зарплату, что через три года мы станем третьими в мире», — заявил Зелински, излагая амбиции Lenovo в отношении Motorola. Он также отметил, что компания внесла некоторые изменения в бизнес Motorola, «придав ему повышенный приоритет», и уже сейчас это приносит свои плоды.
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий