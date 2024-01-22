Lenovo захотела сделать Motorola третьим крупнейшим брендом на рынке смартфонов за три года

Motorola может стать третьим по величине брендом на глобальном рынке смартфонов в течение трёх лет. Об этом в беседе с журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе рассказал Мэтью Зелински (Matthew Zielinski), вице-президент компании Lenovo, являющейся владельцем Motorola. «Готово поспорить на зарплату, что через три года мы станем третьими в мире», — заявил Зелински, излагая амбиции Lenovo в отношении Motorola. Он также отметил, что компания внесла некоторые изменения в бизнес Motorola, «придав ему повышенный приоритет», и уже сейчас это приносит свои плоды.

Источник: 3dnews.ru