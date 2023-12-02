Летающий электромобиль Doroni H1 разрешили эксплуатировать в США

Компания Doroni Aerospace из Майами (США) объявила в пятницу, что её полностью электрический летающий автомобиль Doroni H1 получил официальный сертификат лётной годности Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Источник изображений: Doroni Aerospace

Источник: 3dnews.ru