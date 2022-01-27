Let's Encrypt отзывает 2 млн сертификатов из-за проблем в реализации TLS-ALPN-01

Некоммерческий удостоверяющий центр Let’s Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, объявил о досрочном отзыве около двух миллионов TLS-сертификатов, что составляет около 1% от всех активных сертификатов данного удостоверяющего центра. Отзыв сертификатов инициирован из-за выявления несоответствия требованиям спецификации в применяемом в Let’s Encrypt коде с реализацией расширения TLS-ALPN-01 (RFC 7301, Application-Layer Protocol Negotiation). Несоответствие было связано с отсутствием некоторых проверок, выполняемых в процессе согласования соединений на базе TLS-расширения ALPN, применяемого в HTTP/2. Детальная информация об инциденте будет опубликована после завершения отзыва проблемных сертификатов.

26 января в 03:48 (MSK) проблема была устранена, но все сертификаты, при выдаче которых для верификации использовался метод TLS-ALPN-01, решено признать недействительными. Отзыв сертификатов начнётся 28 января в 19:00 (MSK). До этого времени пользователям, использующим метод проверки TLS-ALPN-01, рекомендуется успеть обновить свои сертификаты, иначе они досрочно будут признаны недействительными.

Соответствующие уведомления о необходимости обновления сертификатов отправлены на email. Пользователей, применяющих для получения сертификата инструментарии Certbot и dehydrated, при использовании настроек по умолчанию проблема не затронула. Метод TLS-ALPN-01 поддерживается в пакетах Caddy, Traefik, apache mod_md и autocert. Проверить корректность своих сертификатов можно через поиск идентификаторов, серийных номеров или доменов в списке проблемных сертификатов.

Так как изменения затрагивают поведение при проверке методом TLS-ALPN-01, для продолжения работы может требоваться обновление ACME-клиента или изменение настроек (Caddy, bitnami/bn-cert, autocert, apache mod_md, Traefik). Изменения сводятся к использованию версий TLS не ниже 1.2 (клиенты теперь не смогут использовать TLS 1.1) и прекращению поддержки OID 1.3.6.1.5.5.7.1.30.1, идентифицирующего устаревшее расширение acmeIdentifier, поддерживаемое только в ранних черновиках спецификации RFC 8737 (при формировании сертификата теперь допускается только OID 1.3.6.1.5.5.7.1.31, а клиенты использующие OID 1.3.6.1.5.5.7.1.30.1 не смогут получить сертификат).



Источник: opennet.ru