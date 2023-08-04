Let's Encrypt празднует 10 лет

Некоммерческий удостоверяющий центр Let’s Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, отмечает своё десятилетие. Ежедневно сервисом генерируется около трёх миллионов новых сертификатов. Число активных сертификатов составляет 277 млн (сертификат действует три месяца). Данные сертификаты охватывают около 111 млн зарегистрированных доменов и 350 млн полных доменных имён (FQDN). По статистике сервиса Firefox Telemetry общемировая доля запросов страниц по HTTPS составляет 79% (пик был в 2020 году, когда доля HTTPS достигла 85%, за последний два года процент загруженных по HTTPS страниц уменьшился).