LG анонсировала пару смарт-мониторов с 4K и платформой WebOS

Компания LG объявила о скором выпуске смарт-мониторов LG MyView — в конце декабря они появятся в Южной Корее. Устройства получат 32-дюймовые дисплеи с разрешением 4К (3840 × 2160 точек) и будут работать под управлением операционной системы WebOS 23. Среди поддерживаемых функций заявлены Apple AirPlay 2 и потоковое вещание с сервисов Netflix или Apple TV. Кроме того, пользователь может подключить свой ноутбук через порт USB-C с поддержкой зарядки. Источник изображения: LG

Источник: 3dnews.ru