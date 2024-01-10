LG добилась рекордной яркости от OLED-телевизоров с помощью миллиардов микролинз и специальных алгоритмов

На выставке CES 2024 компания LG Display продемонстрировала прозрачные OLED-дисплеи разных размеров и игровые мониторы с частотой 480 Гц, а ещё одним интереснейшим экспонатом на стенде компании стали передовые телевизионные OLED-панели LG Display с технологией MЕTA 2.0. Это может показаться очередной рекламной акцией, но похоже, компании действительно удалось существенно улучшить технологию OLED, повысив предельную яркость экрана почти в полтора раза. Источник изображения: LG

Источник: 3dnews.ru