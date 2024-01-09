LG представила беспроводной прозрачный телевизор Signature OLED T

Прототипы прозрачных дисплеев последние несколько лет регулярно демонстрируют разные компании на выставке CES и других подобных мероприятиях. В этом году южнокорейская компания LG решила, что пришло время выпустить полноценный потребительский продукт и представила беспроводной прозрачный OLED-телевизор под названием Signature OLED T. Источник изображений: The Verge

Источник: 3dnews.ru