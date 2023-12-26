LG представила очень тонкие и лёгкие ультрабуки Gram Pro и Gram Pro 360 на процессоре Intel Core Ultra 7 155H

Компания LG анонсировала ультрабуки LG Gram Pro и Gram Pro 360 2024 модельного ряда. Новинки оснащаются 16-ядерными и 22-поточными процессорами Intel Core Ultra7 155H со встроенными ИИ-движком (NPU) и графикой нового поколения Intel Arc. Источник изображений: LG
Источник: 3dnews.ru
Компания LG анонсировала ультрабуки LG Gram Pro и Gram Pro 360 2024 модельного ряда. Новинки оснащаются 16-ядерными и 22-поточными процессорами Intel Core Ultra7 155H со встроенными ИИ-движком (NPU) и графикой нового поколения Intel Arc. Источник изображений: LG