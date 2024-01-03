LG анонсировала в преддверии выставки CES 2024 серию телевизоров OLED evo 2024 года, включающую модели OLED G4 и SIGNATURE OLED M4. Новинки оснащены новым ИИ-процессором α11, который эффективно улучшает качество изображения и звука, и на 70 % быстрее в графической производительности и на 30 % в скорость обработки в сравнении с предшественником. Также для повышения качества изображения используется фирменная технология Dynamic Tone Mapping Pro. Источник изображений: LG

Источник: 3dnews.ru