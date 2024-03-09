LG выпустила недорогие игровые мониторы UltraGear 24GS60F и 27GS60F с Full HD и 180 Гц

Компания LG представила два недорогих игровых монитора серии UltraGear — 24-дюймовый UltraGear 24GS60F и 27-дюймовый UltraGear 27GS60F. Оба оснащены 8-битными IPS-матрицами, поддерживают разрешение 1080p и частоту обновления 180 Гц. Источник изображений: LG

Источник: 3dnews.ru