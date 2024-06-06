Lian Li показала «беспроводное» подключение вентиляторов в ПК

Компания Lian Li представила на выставке Computex 2024 ряд продуктов, которые упростят самостоятельную сборку ПК. Одним из них стала система управления корпусными вентиляторами Strimer Plus V3 WRLS System, где WRLS — сокращение от Wireless, то есть беспроводной. Но нет, Lian Li не изобрела беспроводные вентиляторы, однако придумал как значительно сократить количество кабелей в системе с помощью этой системы, и показала это на примере вентиляторов UNI Fan SLV3. Источник изображений: Overclock3D

Источник: 3dnews.ru