Lian Li показала L-образный блок питания Edge на 1300 Вт для корпусов с двумя отсеками

Lian Li продемонстрировала на выставке Digital Expo 2024 несколько своих будущих продуктов, в том числе серию блоков питания Edge в L-образном исполнении. Идея в том, чтобы упростить доступ к портам питания — это пригодится, когда в корпусе достаточно места для блока питания, но возникают проблемы при подключении новых кабелей. Источник изображений: Lian Li

Источник: 3dnews.ru