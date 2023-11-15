Без особой помпы компания Purism выпустила планшет Librem 11 с PureOS (основана на Debian) на борту.

Фактически, это реализация той самой конвергенции, которую в своё время пыталась сделать Canonical.

Железо вполне обычное: Intel N5100, 8Гб памяти и 1Тб хранилище, разрешение экрана 2560×1600. В комплекте — отцепляемый чехол-клавиатура. В наличии также камеры и дырка для наушников. Что приятно, используются только USB-C порты (никакого бессмысленного легаси), причём заряжать можно через любой из них.

Помимо активной работы с upstream проектами (код разработчиков компании есть в ядре GNU/Linux, Gnome и множестве других проектов), компания также известна смартфоном Librem 5 (который тоже использует PureOS), краудфандинговый долгострой которого (недавно как раз разослали последние экземпляры участникам) стал притчей во языцех :).

Источник: linux.org.ru