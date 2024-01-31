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LibreOffice 24.2

The Document Foundations объявил о релизе LibreOffice 24.2. Начиная с этого выпуска система нумерации изменена на схему «год.месяц», так что следующий релиз будет иметь версию 24.8.

В LibreOffice 24.2 вошли следующие изменения:

Writer

  • Очередная порция улучшений в Навигаторе.
  • Добавили стили для комментариев, теперь их внешний вид можно настроить.
  • Улучшения в поддержке «плавающих» таблиц MS Word.

Calc

  • В секцию Функции на Боковой панели добавили поле для поиска функций.
  • Добавлена поддержка научного формата чисел.
  • Добавили подсветку текущей строки и текущего столбца.

Impress

  • Кнопки навигации для взаимодействия с презентацией на интерактивных досках в школах сделали более настраиваемыми.
  • Изменили диалог для настройки параметров режима презентации.
  • Исправили некоторые проблемы в стандартных шаблонах презентаций.

Общие

  • Починили и включили по умолчанию автосохранение файлов. Добавили возможность сохранения резервной копии файла в каталоге рядом с текущим открытым файлом.
  • Режим UI, который называетс.я «Ленты», получил множество доработок и исправлений
  • В диалог Параметры добавили поле для поиска опций* Добавлена автоматическая смена темы LibreOffice на тёмную в окружении KDE в зависимости от системной темы.
  • Импорт из Gnumeric получил большую пачку улучшений путем обновления внешней библиотеки orcus.
  • В диалоги для ввода паролей добавлен индикатор криптографической сложности вводимого пароля.
  • Всплывающие диалоги с предупреждениями безопасности были преобразованы в информационные панели.
  • Большое количество изменений в поддержке возможностей для людей с ограничениями.
  • Добавили импорт многостраничных TIFF файлов.
  • Добавлен импорт/экспорт SVG в формат DOCX.
  • Добавлен перевод UI на армянский язык.
  • Очередная порция новшеств в библиотеке ScriptForge.

Источник: linux.org.ru

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