The Document Foundations объявил о релизе LibreOffice 24.2. Начиная с этого выпуска система нумерации изменена на схему «год.месяц», так что следующий релиз будет иметь версию 24.8.

В LibreOffice 24.2 вошли следующие изменения:

Writer

Очередная порция улучшений в Навигаторе.

Добавили стили для комментариев, теперь их внешний вид можно настроить.

Улучшения в поддержке «плавающих» таблиц MS Word.

Calc

В секцию Функции на Боковой панели добавили поле для поиска функций.

Добавлена поддержка научного формата чисел.

Добавили подсветку текущей строки и текущего столбца.

Impress

Кнопки навигации для взаимодействия с презентацией на интерактивных досках в школах сделали более настраиваемыми.

Изменили диалог для настройки параметров режима презентации.

Исправили некоторые проблемы в стандартных шаблонах презентаций.

Общие

Починили и включили по умолчанию автосохранение файлов. Добавили возможность сохранения резервной копии файла в каталоге рядом с текущим открытым файлом.

Режим UI, который называетс.я «Ленты», получил множество доработок и исправлений

В диалог Параметры добавили поле для поиска опций* Добавлена автоматическая смена темы LibreOffice на тёмную в окружении KDE в зависимости от системной темы.

Импорт из Gnumeric получил большую пачку улучшений путем обновления внешней библиотеки orcus.

В диалоги для ввода паролей добавлен индикатор криптографической сложности вводимого пароля.

Всплывающие диалоги с предупреждениями безопасности были преобразованы в информационные панели.

Большое количество изменений в поддержке возможностей для людей с ограничениями.

Добавили импорт многостраничных TIFF файлов.

Добавлен импорт/экспорт SVG в формат DOCX.

Добавлен перевод UI на армянский язык.

Очередная порция новшеств в библиотеке ScriptForge.

Источник: linux.org.ru