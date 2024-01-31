The Document Foundations объявил о релизе LibreOffice 24.2. Начиная с этого выпуска система нумерации изменена на схему «год.месяц», так что следующий релиз будет иметь версию 24.8.
В LibreOffice 24.2 вошли следующие изменения:
Writer
- Очередная порция улучшений в Навигаторе.
- Добавили стили для комментариев, теперь их внешний вид можно настроить.
- Улучшения в поддержке «плавающих» таблиц MS Word.
Calc
- В секцию Функции на Боковой панели добавили поле для поиска функций.
- Добавлена поддержка научного формата чисел.
- Добавили подсветку текущей строки и текущего столбца.
Impress
- Кнопки навигации для взаимодействия с презентацией на интерактивных досках в школах сделали более настраиваемыми.
- Изменили диалог для настройки параметров режима презентации.
- Исправили некоторые проблемы в стандартных шаблонах презентаций.
Общие
- Починили и включили по умолчанию автосохранение файлов. Добавили возможность сохранения резервной копии файла в каталоге рядом с текущим открытым файлом.
- Режим UI, который называетс.я «Ленты», получил множество доработок и исправлений
- В диалог Параметры добавили поле для поиска опций* Добавлена автоматическая смена темы LibreOffice на тёмную в окружении KDE в зависимости от системной темы.
- Импорт из Gnumeric получил большую пачку улучшений путем обновления внешней библиотеки orcus.
- В диалоги для ввода паролей добавлен индикатор криптографической сложности вводимого пароля.
- Всплывающие диалоги с предупреждениями безопасности были преобразованы в информационные панели.
- Большое количество изменений в поддержке возможностей для людей с ограничениями.
- Добавили импорт многостраничных TIFF файлов.
- Добавлен импорт/экспорт SVG в формат DOCX.
- Добавлен перевод UI на армянский язык.
- Очередная порция новшеств в библиотеке ScriptForge.
Источник: linux.org.ru