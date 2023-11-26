Libreoffice Viewer снова в Google Play

Организация The Document Foundation объявила о синхронизации Android-приложения LibreOffice Viewer с актуальной кодовой базой LibreOffice и размещении данного приложений в каталоге Google Play.

LibreOffice Viewer — это облегченная версия LibreOffice для смартфонов и планшетов Android для просмотра документов открытого формата документов (.odt, .ods, .odp) и Microsoft Office (.docx, .xlsx, .pptx).

LibreOffice Viewer также имеет экспериментальные функции редактирования, которые можно включить в настройках приложения, но они не считаются готовыми для промышленного использования.

Ранее LibreOffice Viewer был доступен в Google Play, но в 2020 года был удалён из оного в связи с отсутствием сопровождения. С тех пор было внесено более двухсот изменений, повышающих юзабилити и стабильность приложения.

После перевыпуска приложения в Google Play Store LibreOffice Viewer стал вновь доступен для пользователей. Для использования требуется версия Android 5.0 и выше.

Источник: linux.org.ru