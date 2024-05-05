Лидер проекта NixOS вышел из управляющего совета после угрозы создания форка

Элко Долстра (Eelco Dolstra), автор пакетного менеджера Nix, объявил о решении об уходе с поста главы управляющего совета некоммерческой организации NixOS Foundation, обеспечивающей поддержку инфраструктуры, управляющей финансовыми потоками и решающей юридические вопросы проекта NixOS. Решение принято после публикации коллективного открытого письма с критикой действий Элко и опасениями за будущее Nix и NixOS. Изначально письмо опубликовано анонимными авторами, но после его размещения под ним подписалось 160 человек.

В опубликованном открытом письме упоминается кризис лидерства в проекте и неспособность текущего руководства должным образом реагировать на проблемы сообщества, что приводит к тому, что эти проблемы в течение многих лет остаются нерешёнными. В частности, отмечается неспособность руководства сформировать и отстаивать ценности, которых должно придерживаться сообщество, а также привлекать к ответственности участников за недостойное поведение. По мнению авторов открытого письма, в сообществе сложилась токсичная культура и руководство NixOS Foundation бездействует для её искоренения.

Утверждается, что возникновение подобной токсичной культуры, которая угрожает жизнеспособности проекта, является следствием модели поведения Элко Долстра как лидера, который подрывает авторитет других участников, отказывается делегировать другим полномочия, игнорирует проблемы сообщества и поддерживает конфликты интересов. В письме говорится, что проект достиг переломного момента, после которого дальнейшее бездействие может привести к потере доверия, прекращению корпоративной поддержки, уходу части наиболее активных участников, а также к распаду наиболее активного ядра сообщества и развалу команды модераторов. Подписавшие письмо выразили готовность поддержать форк проекта, в случае если Элко Долстра не сложит с себя полномочия.

Элко Долстра вменяется оказание давления на остальных членов управляющего совета и управляющие разработкой команды с целью отмены определённых решений. Например, после выработки консенсуса относительно возможности сообщества накладывать вето на спонсоров конференции NixCon, Элко Долстра, будучи единственным несогласным, инициировал повторное рассмотрение этого вопроса (активисты из сообщества пытались недопустить участие компании Anduril, использующей NixOS, из-за выполнения военных заказов). Из примеров злоупотребления имеющейся властью для отмены решений, которые должны приниматься совместно, также упоминаются отказы Долстра предоставить права на рецензирование кода для давних участников и блокирование внесения изменения в систему сборки, согласованного в рамках RFC. Также упоминается, что из-за нерегламентируемой правилами власти команда модераторов чувствует себя бессильной и опасается, что её авторитет может быть подорван действиями Элко Долстра.

После рассмотрения открытого письма управляющий совет NixOS Foundation заявил о проведении собрания в течение 14 дней, на котором будет сформирована новая структура управления проектом, подчинённая сообществу и нацеленная на удовлетворение потребностей сообщества. После создания нового органа управления, члены текущего управляющего совета, в который помимо Элко, входят ещё три участника, передадут новой структуре свои полномочия. Процесс трансформации управления в проекте будут проходить публично и каждый участник сможет проконтролировать его.

В заявлении управляющего совета признаётся, что управление проектом не успевает адаптироваться к изменениям и росту сообщества. Несмотря на то, что управляющий совет создавался в основном для решения финансовых, юридических и административных вопросов, многие воспринимали его и как орган руководства сообществом. В ответ совет брал на себя функции арбитра, разбирающего конфликты, но был не готов справиться с возникающими в сообществе кризисами, вызванными проблемами коммуникации, модерирования и определения полномочий при принятии решений. Планируется, что новая структура управления будет наделена всеми полномочиями для решения вопросов в таких областях, как политика в отношении спонсоров, улаживание конфликтов интересов, полномочия при модерировании и защита меньшинств.



Источник: opennet.ru