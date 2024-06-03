Лидер SerenityOS сложил с себя полномочия и основал форк браузера Ladybird

Андреас Клинг (Andreas Kling), создатель операционной системы SerenityOS, объявил о снятии с себя полномочий «великодушного пожизненного диктатора» (BDFL) проекта и переключении на развитие форка web-браузера Ladybird, ранее развивавшегося в составе SerenityOS. По словам Андреаса последние два года он отстранился от разработки операционной системы и был сосредоточен только на развитии собственного браузерного движка и основанного на нём приложения Ladybird с реализацией web-браузера. Так как вокруг SerenityOS сформировалось крепкое сообщество, насчитывающее более тысячи участников и способное обходиться без него, Андреас решил целиком переключиться на развитие браузера Ladybird и продвижение его как самодостаточного и независимого от SerenityOS проекта.

Браузер Ladybird преодолел путь от простого HTML-просмотрщика, специфичного для SerenityOS, до кроссплатформенного продукта, использующего собственный браузерный движок. Фактически браузер перерос SerenityOS и разделил сообщество на две группы — разработчиков ОС и разработчиков кроссплатформенного браузера. Так как занимающиеся браузером и операционной системой разработчики со временем всё больше и больше отдалялись и теряли общие интересы, в конечном счёте было решено полностью разделить эти проекты. После разделения Андреас возглавит разработку браузера, а группа основных мэйнтейнеров получит управление над SerenityOS.

После отделения разработчики браузера Ladybird прекратят поддержку ОС SerenityOS и сосредоточатся на разработке для платформ Linux и macOS. Разработчики же SerenityOS смогут вернуться к исходной модели разработки ради удовольствия, общения с единомышленниками и в качестве хобби. В отличие от SerenityOS в проекте Ladybird будут убраны ограничения, запрещавшие использование в проекте стороннего кода. Старый репозиторий Ladybird переведён в архивный режим.

Браузер Ladybird использует собственные движок LibWeb, JavaScript-интерпретатор



Источник: opennet.ru