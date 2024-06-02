Лидеры ведущих ИИ-компаний прибыли на секретное заседание Бильдербергского клуба

Лидеры ведущих компаний в области ИИ, такие как как Google DeepMind, Microsoft AI, Anthropic и Mistral AI, вошли в состав элитной группы из более чем 130 политических лидеров, глав государств и крупнейших корпораций мира, собравшихся на очередную встречу Бильдербергского клуба. Закрытая встреча членов клуба открылась в Мадриде. Источник изображения: Tatiana Balletti/Unsplash

Источник: 3dnews.ru