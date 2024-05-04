LinkedIn оказалась негласным конкурентом соцсети X

С тех пор как осенью 2022 года Илон Маск (Elon Musk) купил Twitter (теперь X), появилось множество альтернатив платформе микроблогов — от небольших стартапов и проектов с открытым исходным кодом до ресурсов с крупным финансированием, например, Threads от I*******m. Ещё одним неожиданным конкурентом оказалась профессиональная соцсеть LinkedIn: по итогам марта она показала годовой рост веб-трафика на 10,6 %, тогда как у X просадка за тот же срок составила 15,2 %. Источник изображения: Greg Bulla / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru