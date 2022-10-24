Линус Торвальдс предложил прекратить поддержку CPU i486 в ядре Linux

В ходе обсуждения обходных путей работы на процессорах x86, не поддерживающих инструкцию «cmpxchg8b», Линус Торвальдс заявил, что возможно настало время объявить наличие данной инструкции обязательным для работы ядра и отказаться от поддержки процессоров i486, не поддерживающих «cmpxchg8b», вместо того чтобы пытаться эмулировать работу данной инструкции на процессорах, которые уже никто не использует. В настоящее время почти все дистрибутивы Linux, продолжающие поддержку 32-разрядных систем x86, перешли на сборку ядра с опцией X86_PAE, требующей наличия поддержки «cmpxchg8b».

По мнению Линуса с точки зрения поддержки в ядре процессоры i486 потеряли актуальность, несмотря на то, что они всё ещё встречаются в обиходе. В определённый момент процессоры становятся музейными экспонатами и для них вполне можно обойтись «музейными» ядрами. Пользователи, у которых остаются системы с процессорами i486, смогут использовать LTS-выпуски ядра, которые будут сопровождаться ещё много лет.

Прекращение поддержки классических i486 не затронет выпускавшиеся компанией Intel встроенные процессоры Quark, которые хоть и относятся к классу i486, но включают свойственные поколению Pentium дополнительные инструкции, в том числе «cmpxchg8b». То же самое относится и к процессорам Vortex86DX. Поддержка процессоров i386 была прекращена в ядре 10 лет назад.



Источник: opennet.ru