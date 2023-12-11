Linux Mint 21.3 доступен для бета-тестирования

Начиная с 10.12.2024 доступна для загрузки бета-версия Linux Mint 21.3 под кодовым наименованием “Virginia”. Некоторые изменения:

Snap Store отключен . Для получения дополнительной информации или инструкции для повторного включения можно найти по данной ссылке.

. Для получения дополнительной информации или инструкции для повторного включения можно найти по данной ссылке. Гостевые сессии. Вы можете включить гостевые сеансы в утилите «Login Window», но сейчас данная опция отключена по-умолчанию.

Драйверы тачпада. В данном выпуске дистрибутива используется по-умолчанию драйвер «libinput» (предоставляется пакетом xserver-xorg-input-libinput). В случае возникновения проблем существует возможность переключения на альтернативный драйвер «synaptics» (предоставляется пакетом xserver-xorg-input-synaptics).

Рабочее окружение Cinnamon представлено в версии 6.0, который содержит несколько новых дополнений «spices», очень раннюю и экспериментальную работу над поддержкой Wayland, поддержку масштабирования на 75%, улучшения жестов и различные другие усовершенствования рабочего стола.

Wine. Чтобы установить полную версию Wine, в терминале необходимо ввести команду apt install wine-installer. Так же это установит wine-desktop-files, что в итоге добавит пункты меню с кнопками запуска для regedit, для диска C: и некоторых других элементов, отсутствующих в исходном Wine.

Linux Mint 21.3 продолжает использовать ядро Linux 5.15 LTS и базу пакетов Ubuntu 22.04 LTS. Предполагается, что дистрибутив будет получать обновления для системы безопасности до 2027 года.

Для установки дистрибутива и комфортной работы объявлены следующие системные требования:

ОЗУ 2 Гб (рекомендуется 4 Гб);

ПЗУ 20 Гб (рекомендуется 100 Гб);

минимальное разрешение экрана 1024х768;

Ссылки для загрузки:

Для справки: Linux Mint — развиваемый сообществом бесплатный дистрибутив Linux, основанный на Ubuntu и Debian. Целью проекта является предоставление «современной, элегантной и удобной операционной системы, которая одновременно является мощной и простой в использовании». Более подробную информацию можно найти по ссылке на Википедию.

Дополнительные подробности новости на официальном сайте проекта Linux Mint.

Источник: linux.org.ru