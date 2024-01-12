Linux Mint 21.3 Вирджиния

Тихо и незаметно вышла новая версия дистрибутива Linux Mint 21.3 под собственным именем «Вирджиния» (или Виргиния для любителей старой школы) — вероятно, самого дружелюбного и «допиленного» из ныне существующих. Из ключевых улучшений разработчики решили выделить улучшенную работу с Secure Boot и разными версиями BIOS и UEFI.

Кроме того, подверглись улучшению ряд приложений (hypnotix, к примеру, получил интеграцию с yt-dlp), продолжена разработка окружения рабочего стола Cinnamon (внедрены новые типы «специй», как там называются модули расширений, началась работа над интеграцией с Wayland), но главная польза была нанесена, конечно же, фирменной коллекции высокохудожественных обоев.

Релиз основан на Ubuntu 22.04 и является долгоподдерживаемым (LTS, до 2027 года), однако вместе с тем ведётся работа над сближением функционала основного Linux Mint с его Debian-версией (LMDE), и разработчики утверждают, что 21.3 было многое сделано в этом направлении, хотя апдейт LMDE произойдёт несколько позже. В перспективе стоит цель добиться паритета функционала обеих версий, и таким образом Linux Mint будет иметь полноценный «План Б» на случай невозможности по-прежнему основываться на Ubuntu. Кроме того, LMDE пока ещё даёт возможность установки дистриутива на 32 битные системы, каковую мейнстримный Mint потерял вместе с отказом Ubuntu от поддержки 32 битных сборок.

Релиз доступен в традиционных трёх вариантах (с Cinnamon, MATE и Xfce по умолчанию). По сложившейся традиции из Linux Mint выпилен Snap, а некоторые ключевые пакеты, подвергшиеся в Ubuntu безальтернативной snapификации (как Chromium), возвращены в формат debian.

Пользователи предыдущих версий ветки 21 смогут обновиться через штатные механизмы.

Источник: linux.org.ru