Linux Mint отказывается от libAdwaita и призывает остальных присоединиться к ним

Разработчики Linux Mint в своем ежемесячном дайджесте новостей рассказали о ходе разработки Linux Mint 22 и, в том числе, поделились своим видением ситуации, связанной с развитием GNOME и приложений, разрабатываемых в рамках него.

В 2016 году разработчиками Linux Mint был запущен проект под названием XApps, направленный на создание универсальных приложений для традиционных настольных сред на базе GTK для замены базовых приложений GNOME. В их числе Xreader (форк Atrill, который, в свою очередь, форк Evince), Xplayer (форк Totem), Xviewer (форк Eye of Gnome) и другие. Более подробно о проекте можно узнать на их сайте.

В дайджесте заявляется, что разработчики планируют расширять список приложений, входящих в проект XApps, и призывают остальных присоединиться к работе над проектом. В первую очередь они обращаются к разработчикам Mate и XFCE, которые заинтересованы в развитии приложений, независимых от проекта GNOME, а также разработчиков дистрибутивов, которые в качестве своей базовой среды их используют. Почему-то упоминается в основном Xubuntu.

Причиной такого заявления, как и причиной создания проекта XApps, является все большее расхождение между разработчиками GNOME и остальными в понимании того, как должен строиться интерфейс пользовательских программ, и использование проектом GNOME библиотеки libAdwaita, которая является основой для построения интерфейсов в большинстве приложений в современном GNOME. По мнению разработчиков Linux Mint, указанная библиотека создавалась только для GNOME, и приложения GNOME все меньше и меньше подходят для работы где-либо еще, кроме самого GNOME.

В качестве примера, авторы дайджеста приводят скриншоты приложений, основанных только на GTK, и приложений, основанных на LibAdwaita, на которых иллюстрируют различие во внешнем виде приложений и их непригодность в качестве приложений по умолчанию в дистрибутиве, позиционирующем себя как полноценную экосистему с единым подходом к созданию интерфейсов, а не васянскую поделку.

По причинам такой несовместимости в будущем Linux Mint 22 был удален GNOME Font Viewer, а некоторые из программ были понижены до версии на GTK3, в частности:

Celluloid;

GNOME Calculator;

Simple Scan;

Baobab;

System Monitor;

GNOME Calendar;

File Roller;

Zenity.

От Zenity разработчики вообще планируют отказаться, а остальные развивать в виде форков.

Кроме этого, разработчики Mint считают нецелесообразным идти по пути Ubuntu, которая модифицирует библиотеку libAdwaita под свои темы оформления, потому тема Adwaita будет удалена из списка доступных в Cinnamon 6.2.

Разработчики считают, что проект XApps может решить проблему и заявляют для него в качестве основного принципа независимость от дистрибутива и окружения рабочего стола, будь то Cinnamon, XFCE, Mate или иной другой. XApps, по их мнению, должен быть отдельным проектом со своими репозиториями на GitHub, чатом, веб-сайтом, управлением и т. д.

Источник: linux.org.ru