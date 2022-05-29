ProHoster🔥 Блог🔥 Новости интернета🔥 Linux порт игрового движка Serious Sam Classic получил поддержку Vulkan

Linux порт игрового движка Serious Sam Classic получил поддержку Vulkan

Опубликован игровой движок Serious Sam Classic 1.10 (зеркало), позволяющий запускать первую и вторую части шутера от первого лица Serious Sam на современных системах c поддержкой графического API Vulkan. Код оригинального движка Serious Engine был открыт компанией Croteam под лицензией GPL в 2016 году в честь пятнадцатилетия игры. При запуске можно использовать игровые ресурсы из оригинальной игры. За основу была взята реализация Vulkan для Windows-версии движка Serious Engine Vk и Serious Engine: Ray Traced. Инициализация и запуск Vulkan переведены c Win32 на библиотеку SDL2.

Среди новых портированных дополнений к игре: SE1-TFE-Tower, SE1-TSE-ST8VI, SE1-TSE-ST8VIPE, se1-tfe-tower, se1-tse-st8vi, se1-tse-st8vipe.



Источник: opennet.ru

Добавить комментарий