Linux портируют для планшетов Apple iPad на чипах A7 и A8

Энтузиасты смогли успешно загрузить ядро Linux 5.18 на планшетных компьютерах Apple iPad, построенных на ARM-чипах A7 и A8. В настоящее время работа пока ограничивается адаптацией Linux для устройств iPad Air, iPad Air 2 и некоторых iPad mini, но нет принципиальных проблем для применения наработок и для других устройств на чипах Apple A7 и A8, таких как iPhone 5S и HomePod, выпускавшихся в 2013-2014 годах. Для более новых устройств можно использовать сборки от проекта Sandcastle.

Для разблокировки загрузчика и обхода верификации прошивок (Jailbreak) задействована уязвимость Checkm8. В текущем виде разработка пока находится на начальной стадии, в которой поддерживается загрузка ядра, работают графическое ускорение, сетевые функции и звук, но пока не работают USB и Bluetooth. Следующей целью проекта является обеспечение загрузки пользовательского окружения на базе дистрибутива postmarketOS, построенного на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox.