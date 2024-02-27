Linux-skills: детско-юношеские соревнования по Linux

Уже совсем скоро, в рамках фестиваля технического творчества «ТехноКакТУС», стартуют Детско-юношеские соревнования по Linux — Linux-skills.

Соревнования пройдут в двух номинациях: Alt-skills (ALT Linux) и Calculate-skills (Calculate Linux) и трёх возрастных группах: 10-13 лет, 14-17 лет, 18-22 лет.

Регистрация уже открыта и будет доступна до 5 марта 2024 включительно. Соревнования пройдут в период с 6 марта по 01 апреля в два этапа: отборочный — тестирование и финал — практическое задание.

Финал пройдёт на площадках в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области, Ростове-на-Дону (площадки в других городах в процессе согласования).

В рамках соревнований участникам предстоит переехать с MS Windows на Linux, сохранив все документы, а также выполнить настройку локальной сети.

Образовательные учреждения при желании могут стать опорными площадками и принять очный этап на своей базе. Для этого необходимо связаться с организаторами.

Источник: linux.org.ru