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Lite XL 2.1.4

Lite XL 2.1.4

16 апреля состоялся выпуск 2.1.4 редактора текстов Lite XL, написанного на языках C и Lua с использованием библиотек SDL2 и PCRE2, и распространяемого по лицензии MIT. Редактор является существенно улучшенным форком редактора lite.

В новой версии:

  • в плагин Python добавлено расширение .pyi;
  • в плагин C++ добавлена подсветка синтаксиса Arduino;
  • в плагин JavaScript добавлено ключевое слово from;
  • исключена возможность бесконечного цикла в токенизаторе;
  • улучшение поведения окна автодополнения при работе с длинным текстом;
  • улучшение поведения CommandView и автодополнения при прокрутке;
  • другие улучшения и исправления ошибок.

Источник: linux.org.ru

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