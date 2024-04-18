Lite XL 2.1.4

16 апреля состоялся выпуск 2.1.4 редактора текстов Lite XL, написанного на языках C и Lua с использованием библиотек SDL2 и PCRE2, и распространяемого по лицензии MIT. Редактор является существенно улучшенным форком редактора lite.

В новой версии:

в плагин Python добавлено расширение .pyi;

в плагин C++ добавлена подсветка синтаксиса Arduino;

в плагин JavaScript добавлено ключевое слово from;

исключена возможность бесконечного цикла в токенизаторе;

улучшение поведения окна автодополнения при работе с длинным текстом;

улучшение поведения CommandView и автодополнения при прокрутке;

другие улучшения и исправления ошибок.

Источник: linux.org.ru