Lite XL 2.1.4

16 апреля состоялся выпуск 2.1.4 редактора текстов Lite XL, написанного на языках C и Lua с использованием библиотек SDL2 и PCRE2, и распространяемого по лицензии MIT. Редактор является существенно улучшенным форком редактора lite.
В новой версии:
- в плагин Python добавлено расширение .pyi;
- в плагин C++ добавлена подсветка синтаксиса Arduino;
- в плагин JavaScript добавлено ключевое слово from;
- исключена возможность бесконечного цикла в токенизаторе;
- улучшение поведения окна автодополнения при работе с длинным текстом;
- улучшение поведения CommandView и автодополнения при прокрутке;
- другие улучшения и исправления ошибок.
Источник: linux.org.ru