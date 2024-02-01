litehtml v0.9

Состоялся выпуск litehtml, легковесного движка рендеринга HTML/CSS. Основная цель библиотеки litehtml – предоставить разработчикам простой способ отображения HTML-страниц в своих приложениях. Например, он может использоваться программах-словарях вместо WebEngine. Qt Assistant использует эту библиотеку для показа справки.

Библиотека не занимается отрисовкой текста или изображений, поэтому у нее нет привязки к какому-либо тулкиту.

Кроме множества улучшений, выпуск примечателен базовой реализацией CSS Flexbox.

litehtml распространяется на условиях New BSD License и использует gumbo-parser с лицензией Apache v.2.

Источник: linux.org.ru