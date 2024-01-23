Logitech улучшила прогноз по падению выручки в текущем году

Компания Logitech обновила свой прогноз на 2024 фискальный год — компания рассчитывает на меньшее снижение выручки, чем ожидалось ранее. Вместе с тем компания отчиталась о снижении выручки по результатам III квартала финансового года (закончился 31 декабря). Таковы первые показатели деятельности компании под руководством недавно назначенного генерального директора Ханнеке Фабера (Hanneke Faber). Источник изображений: logitech.com

Источник: 3dnews.ru