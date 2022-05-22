Lotus 1-2-3 портирован для Linux

Тэвис Орманди (Tavis Ormandy), исследователь безопасности из компании Google, ради интереса портировал для работы в Linux табличный процессор Lotus 1-2-3, выпущенный в 1988 году, за три года до появления самого Linux. Порт выполнен на основе переработки исполняемых файлов для UNIX, найденный в архиве с варезом на одной из BBS. Работа интереса тем, что портирование выполнено на уровне машинных кодов без использования эмуляторов или виртуальных машин. В итоге получен исполняемый файл, способный запускаться в Linux без лишних прослоек.

При портировании выполнена адаптация к интерфейсу системных вызовов Linux, обеспечено перенаправление вызовов в glibc, произведена замена несовместимых функций и интегрирован альтернативный драйвер для вывода в терминал. В код также добавлен обход проверки лицензии, но Тэвис владеет коробочной копией Lotus 1-2-3 для MS-DOS и имеет законное право на использование продукта. Создание порта не является первым экспериментом Тэвиса по запуску Lotus 1-2-3 в Linux, ранее он сопровождал специальный драйвер для DOSEMU, обеспечивающий работу DOS-версии Lotus 1-2-3 на современных терминалах. Теперь выполнена задача запуска Lotus 1-2-3 в Linux без использования эмулятора.