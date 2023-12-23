ProHoster > Блог > Новости интернета > LSP Plugins 1.2.14

LSP Plugins 1.2.14

LSP Plugins 1.2.14

Проект LSP Plugins отмечает своё восьмилетие и выпускает новый релиз — 1.2.14!

Плагины предназначены для обработки звука при сведении и мастеринге аудиозаписей, в условиях живых выступлений, а также при организации вещания и подкастов. Пакет совместим с форматами LADSPA, LV2, LinuxVST, CLAP, а также предоставляет standalone-версии с поддержкой JACK.

В этой версии:

  • Выпущена серия новых плагинов Clipper.
  • Выпущена серия новых плагинов Multiband Clipper.
  • Добавлена серия плагинов Parametric Equalizer x8.
  • Название плагинов изменено для формата VST 2.x из-за ограничения форматом длины названия плагина в 31 символ.
  • Добавлено накопление максимальных значений в плагине Spectrum Analyer.
  • В GOTT Compressor добавлена возможность менять частоту по двойному щелчку.
  • Улучшилась производительность встроенного в UI языка выражений, UI плагинов теперь грузится быстрее.
  • Добавлен разделённый спектральный анализ (для входа и выхода) для плагинов Filter, Graphic Equalizer и Parametric Equalizer.
  • Изменён масштаб по умолчанию для плагинов Filter, Graphic Equalizer и Parametric Equalizer.
  • Добавлена возможность глобально поменять размер точки, управляющей фильтром, в плагинах Filter, Graphic Equalizer и Parametric Equalizer.
  • Добавлено отображение уровня усиления фильтра для плагинов Parametric Equalizer и Filter.
  • Для плагина Autogain добавлена поддержка Inline Display.
  • Во всех динамических плагинах (в том числе, многополосных) появилась возможность менять Threshold, двигая маркер на графике.
  • Добавлена опция, позволяющая отключить масштабирование спектрограмм в следующих плагинах:
    • Beat Breather.
    • Filter.
    • GOTT Compressor.
    • Graphic Equalizer.
    • Multiband Compressor.
    • Multiband Dynamic Processor.
    • Multiband Gate.
    • Multiband Expander.
    • Multiband Limiter.
    • Noise Generator.
    • Parametric Equalizer.
  • Исправлены проблемы в коде, которые могут быт связаны с использованием нестандартных запятых в вещественных числах.
  • Во всех многополосных плагинах границы раздела полос теперь показывают частоту и ноту при наведении.
  • Добавилась возможность запоминать последний выбранный тип файла в диалоговых окнах.
  • Оптимизация вычисления кривых компрессии и гейтирования с использованием инструкций AVX-512.
  • Исправлен баг в функциях конвертирования Mid/Side для архитектуры AArch64 (обнаружено и исправлено пользователем marcan на GitHub).
  • Оптимизация вычисления кривых компрессии и гейтирования с использованием SIMD-инструкций.
  • Ускорено вычисление логарифмов DSP-модулями.

Демонстрация на YouTube

Источник: linux.org.ru

Добавить комментарий