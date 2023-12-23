LSP Plugins 1.2.14

Проект LSP Plugins отмечает своё восьмилетие и выпускает новый релиз — 1.2.14!
Плагины предназначены для обработки звука при сведении и мастеринге аудиозаписей, в условиях живых выступлений, а также при организации вещания и подкастов. Пакет совместим с форматами LADSPA, LV2, LinuxVST, CLAP, а также предоставляет standalone-версии с поддержкой JACK.
В этой версии:
- Выпущена серия новых плагинов Clipper.
- Выпущена серия новых плагинов Multiband Clipper.
- Добавлена серия плагинов Parametric Equalizer x8.
- Название плагинов изменено для формата VST 2.x из-за ограничения форматом длины названия плагина в 31 символ.
- Добавлено накопление максимальных значений в плагине Spectrum Analyer.
- В GOTT Compressor добавлена возможность менять частоту по двойному щелчку.
- Улучшилась производительность встроенного в UI языка выражений, UI плагинов теперь грузится быстрее.
- Добавлен разделённый спектральный анализ (для входа и выхода) для плагинов Filter, Graphic Equalizer и Parametric Equalizer.
- Изменён масштаб по умолчанию для плагинов Filter, Graphic Equalizer и Parametric Equalizer.
- Добавлена возможность глобально поменять размер точки, управляющей фильтром, в плагинах Filter, Graphic Equalizer и Parametric Equalizer.
- Добавлено отображение уровня усиления фильтра для плагинов Parametric Equalizer и Filter.
- Для плагина Autogain добавлена поддержка Inline Display.
- Во всех динамических плагинах (в том числе, многополосных) появилась возможность менять Threshold, двигая маркер на графике.
- Добавлена опция, позволяющая отключить масштабирование спектрограмм в следующих плагинах:
- Beat Breather.
- Filter.
- GOTT Compressor.
- Graphic Equalizer.
- Multiband Compressor.
- Multiband Dynamic Processor.
- Multiband Gate.
- Multiband Expander.
- Multiband Limiter.
- Noise Generator.
- Parametric Equalizer.
- Исправлены проблемы в коде, которые могут быт связаны с использованием нестандартных запятых в вещественных числах.
- Во всех многополосных плагинах границы раздела полос теперь показывают частоту и ноту при наведении.
- Добавилась возможность запоминать последний выбранный тип файла в диалоговых окнах.
- Оптимизация вычисления кривых компрессии и гейтирования с использованием инструкций AVX-512.
- Исправлен баг в функциях конвертирования Mid/Side для архитектуры AArch64 (обнаружено и исправлено пользователем marcan на GitHub).
- Оптимизация вычисления кривых компрессии и гейтирования с использованием SIMD-инструкций.
- Ускорено вычисление логарифмов DSP-модулями.
Источник: linux.org.ru