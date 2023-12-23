LSP Plugins 1.2.14

Проект LSP Plugins отмечает своё восьмилетие и выпускает новый релиз — 1.2.14!

Плагины предназначены для обработки звука при сведении и мастеринге аудиозаписей, в условиях живых выступлений, а также при организации вещания и подкастов. Пакет совместим с форматами LADSPA, LV2, LinuxVST, CLAP, а также предоставляет standalone-версии с поддержкой JACK.

В этой версии:

Выпущена серия новых плагинов Clipper.

Выпущена серия новых плагинов Multiband Clipper.

Добавлена серия плагинов Parametric Equalizer x8.

Название плагинов изменено для формата VST 2.x из-за ограничения форматом длины названия плагина в 31 символ.

Добавлено накопление максимальных значений в плагине Spectrum Analyer.

В GOTT Compressor добавлена возможность менять частоту по двойному щелчку.

Улучшилась производительность встроенного в UI языка выражений, UI плагинов теперь грузится быстрее.

Добавлен разделённый спектральный анализ (для входа и выхода) для плагинов Filter, Graphic Equalizer и Parametric Equalizer.

Изменён масштаб по умолчанию для плагинов Filter, Graphic Equalizer и Parametric Equalizer.

Добавлена возможность глобально поменять размер точки, управляющей фильтром, в плагинах Filter, Graphic Equalizer и Parametric Equalizer.

Добавлено отображение уровня усиления фильтра для плагинов Parametric Equalizer и Filter.

Для плагина Autogain добавлена поддержка Inline Display.

Во всех динамических плагинах (в том числе, многополосных) появилась возможность менять Threshold, двигая маркер на графике.

Добавлена опция, позволяющая отключить масштабирование спектрограмм в следующих плагинах: Beat Breather. Filter. GOTT Compressor. Graphic Equalizer. Multiband Compressor. Multiband Dynamic Processor. Multiband Gate. Multiband Expander. Multiband Limiter. Noise Generator. Parametric Equalizer.

Исправлены проблемы в коде, которые могут быт связаны с использованием нестандартных запятых в вещественных числах.

Во всех многополосных плагинах границы раздела полос теперь показывают частоту и ноту при наведении.

Добавилась возможность запоминать последний выбранный тип файла в диалоговых окнах.

Оптимизация вычисления кривых компрессии и гейтирования с использованием инструкций AVX-512.

Исправлен баг в функциях конвертирования Mid/Side для архитектуры AArch64 (обнаружено и исправлено пользователем marcan на GitHub).

Оптимизация вычисления кривых компрессии и гейтирования с использованием SIMD-инструкций.

Ускорено вычисление логарифмов DSP-модулями.

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Источник: linux.org.ru