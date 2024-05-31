«Лучшая игра всей State of Play»: амбициозный платформер Astro Bot отправит игроков в приключение галактических масштабов

Обаятельный робот Астро прошёл путь от неофициального маскота PS VR и контроллера DualSense до главной звезды собственного полноразмерного платформера — в рамках майского выпуска State of Play состоялся анонс Astro Bot. Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник: 3dnews.ru