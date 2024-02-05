«Лучшее, что может случиться с Fallout»: вышел первый за четыре года трейлер ремейка Fallout 2 на движке четвёртой части

Авторы масштабного любительского проекта Project Arroyo, воссоздающего Fallout 2 на движке Fallout 4, опубликовали трейлер с демонстрацией локаций и сражений. Это первое видео на YouTube-канале разработчиков за последние четыре года. Источник изображений: Nexus Mods
Источник: 3dnews.ru
Авторы масштабного любительского проекта Project Arroyo, воссоздающего Fallout 2 на движке Fallout 4, опубликовали трейлер с демонстрацией локаций и сражений. Это первое видео на YouTube-канале разработчиков за последние четыре года. Источник изображений: Nexus Mods