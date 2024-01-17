Лучшим топливом для экологичной авиации может стать сжатый сжиженный водород

Стремление сделать гражданскую авиацию экологически чистой практически не оставляет альтернатив для выбора топлива. На батарейках далеко не улетишь, поэтому в качестве топлива всё чаще и чаще рассматривается водород. Самолёты могут летать как на топливных ячейках, так и непосредственно на сжигании водорода. В любом случае будет стоять задача взять на борт как можно больше горючего и с этого места появляются варианты. Источник изображения: ZeroAvia

Источник: 3dnews.ru