Lunacy 9.3.1

Состоялся выход новой версии Lunacy.

Lunacy — это бесплатный кроссплатформенный графический редактор для UI/UX и веб-дизайна. Среди функций этого редактора отмечаются возможность совместной работы, библиотека встроенной графики, инструменты на базе ИИ и полная поддержка формата .sketch. Lunacy выпускается в версиях для Linux, Windows и macOS.

Выпуск 9.3.1 включает в себя следующие изменения:

Независимая обводка

Появилась возможность определять толщину обводки отдельно для каждой стороны прямоугольника или фрейма.

Автоматический макет: минимальные и максимальные размеры для фреймов

Теперь можно задать минимальную и максимальную ширину и/или высоту для автоматического макета.

Изображения как заливка

Теперь изображения рассматриваются как заливка прямоугольных фигур. Это значительно упрощает обрезку и изменение размеров изображений, а также скругление их углов.

Обновление инструмента «Перо»

При активном инструменте «Перо» теперь можно просматривать, выбирать и манипулировать любой точкой любого векторного объекта на холсте.

Полный перечень всех изменений можно узнать на официальном сайте.

Источник: linux.org.ru