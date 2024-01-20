В пятницу лунный посадочный модуль Peregrine завершил свою миссию, сгорев в плотных слоях атмосферы Земли, хотя цель заключалась в его посадке на поверхность Луны. Исходя из последней полученной телеметрии от Peregrine, в Astrobotic подсчитали, что космический аппарат разрушился примерно в 16:04 EST 18 января (00:04 мск 19 января) в небе над южной частью Тихого океана, примерно в 1500 милях (около 2414 км) от восточного побережья Австралии. Источник изображения: NASA/Isaac Watson

Источник: 3dnews.ru