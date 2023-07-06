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LXD будет развиваться компаний Canonical отдельно от проекта Linux Containers

Команда проекта Linux Containers, развивающая инструментарий для организации работы изолированных контейнеров LXC, менеджер контейнеров LXD, виртуальную ФС LXCFS, инструментарий сборки образов distrobuilder, библиотеку libresource и runtime lxcri, объявила, что менеджер контейнеров LXD отныне будет отдельно разрабатываться компанией Canonical. Компания Canonical, которая является создателем и основным разработчиком LXD, после 8 лет разработки в составе Linux Containers, решила, что LXD более оптимально развивать как корпоративный проект, а не проект независимого сообщества. Разработка остальных проектов Linux Containers останется без изменений.

Код LXD перенесён из репозитория lxc/lxd в canonical/lxd, а основной страницей проекта стала ubuntu.com/lxd. Инфраструктура непрерывной интеграции для LXD будет переведена на серверы Canonical. При сборке образов для Linux Containers перестанут использоваться системы, предоставляемые Canonical. Сервер сборки образов, ранее используемый для LXC и LXD, сохранится, но число задействованных при сборке архитектур будет сокращено до x86_64 и aarch64.

LXD предоставляет средства для централизованного управления контейнерами, развёрнутыми в кластере из нескольких серверов. Код LXD написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0. В качестве runtime для запуска контейнеров используется инструментарий LXC. LXD реализован в виде фонового процесса, принимающего запросы по сети через REST API и поддерживающего различные бэкенды хранилищ (дерево директорий, ZFS, Btrfs, LVM), снапшоты со срезом состояния, live-миграцию работающих контейнеров с одной машины на другую и средства для хранения образов контейнеров.

Источник: opennet.ru

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