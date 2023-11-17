Команда LXQt объявила о выпуске облегченной среды рабочего стола LXQt 1.4.0.
Основные изменения в этом выпуске:
- LXQt 1.4.0 основан на Qt 5.15, последней LTS-версии Qt5. Согласно планам разработчиков это последняя версия использующая Qt 5, следующий релиз планируется уже на Qt 6.
- Новый компонент для генерации меню lxqt-menu-data заменил собой lxmenu-data, аналогичный компонент из LXDE.
- В файловом менеджере PCManFM-Qt реализовано сохранение состояния двухпанельного режима при восстановлении вкладок. Настройки пароля и анонимности диалога монтирования теперь запоминаются. Значок приложения был перерисован в векторный формат SVG.
- В эмулятор терминала QTerminal был добавлен звуковой сигнал в качестве опции, а также реализована поддержка цветовой схемы Falcon.
- В просмотрщике изображений LXImage-Qt реализована начальная поддержка цветовых пространств. Удалена опция загрузки на хостинг изображений ImageShack (теперь для ImageShack требуется платная подписка).
- Исправлены старые проблемы с панелью задач LXQt, связанные с потерей фокуса и переключением окон при помощи колесика мыши.
- В плагин запуска произвольной команды добавлена опция «Command outputs an image».
- LXQt Session теперь обновляет среду активации DBus, чтобы устранить проблемы с некоторыми приложениями (например, Telegram).
Другие изменения можно найти в журналах изменений компонентов LXQt.
Источник: linux.org.ru