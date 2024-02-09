«Любовь витает в воздухе Фейруна»: Larian анонсировала «внушительный» шестой патч для Baldur’s Gate 3

Фэнтезийная ролевая игра Baldur’s Gate 3 не получала крупных обновлений с конца ноября, но скоро это изменится. Разработчики из Larian Studios поделились первыми подробностями шестого крупного пострелизного патча. Источник изображения: Steam (Soraphina)

Источник: 3dnews.ru