Люди в меньшинстве: вредоносные боты теперь генерируют 73 % всех взаимодействий в интернете

По данным платформы по борьбе с мошенничеством Arkose Labs, ошеломляющие 73 % посещений сайтов и взаимодействий с приложениями в мире в период с января по сентябрь 2023 года были выполнены вовсе не людьми, а вредоносными ботами с повышенной криминальной активностью. Количество атак ботов во втором квартале возросло на 291 % по сравнению с первым. Этот всплеск может быть результатом использование машинного обучения и ИИ для имитации человеческого поведения. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru