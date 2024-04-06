M.2-модуль Hailo-10 обеспечивает ИИ-производительность до 40 TOPS

Компания Hailo анонсировала специализированный модуль Hailo-10, предназначенный для обслуживания генеративного ИИ. Этот ускоритель с высокой энергетической эффективностью может быть установлен, например, в рабочую станцию или edge-систему. Изделие выполнено в форм-факторе M.2 Key M 2242/2280 с интерфейсом PCIe 3.0 х4. В оснащение входят чип Hailo-10H и 8 Гбайт памяти LPDDR4. Говорится о совместимости с компьютерами, оснащёнными CPU на архитектурах x86 и Aarch64 (Arm64). Заявлена поддержка Windows 11, а также ИИ-фреймворков TensorFlow, TensorFlow Lite, Keras, PyTorch и ONNX.

Источник: 3dnews.ru