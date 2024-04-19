M**a добавила ИИ-генерацию изображений в реальном времени в WhatsApp — пока в тестовом режиме

Компания M**a начала тестировать в мессенджере WhatsApp генератор изображений M**a AI на базе искусственного интеллекта. Пока новая функция доступно только пользователям из США. Она работает в режиме реального времени: как только пользователь начинает добавлять в запрос детали для создания картинки, он сразу же видит, как изображение меняется в соответствии с указанными деталями. Источник изображения: pexels.com

Источник: 3dnews.ru