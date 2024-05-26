M**a готовит платную версию своего ИИ-помощника с расширенными возможностями

Компания M**a изучает возможность введения платной подписки для своего интеллектуального помощника M**a AI на базе ИИ. Платная версия предоставит более широкие возможности пользователям, которым это необходимо. При этом базовая версия останется бесплатной. Источник изображения: Mariia Shalabaieva/Unsplash

Источник: 3dnews.ru