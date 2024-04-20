M**a готовит смарт-браслет с возможностью считывания сигналов мозга

Гендиректор M**a Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) сообщил, что его компания заметно продвинулась в разработке технологии, которая позволит пользователям управлять устройствами с помощью сигналов мозга. В отличие от компании Neuralink Илона Маска (Elon Musk), которая использует мозговой имплантат, технология M**a является неинвазивной. Источник изображения: YouTube

Источник: 3dnews.ru