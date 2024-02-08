M**a и TikTok не захотели оплачивать ЕС надзор за самими собой

M**a и TikTok решили оспорить сборы, которые они в соответствии с «Законом о цифровых услугах» (DSA) должны выплачивать Евросоюзу на обеспечение его требований в отношении модерации контента. Иными словами, соцсети должны самостоятельно финансировать надзор за самими собой, и им это не нравится. Источник изображения: Ralph / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru