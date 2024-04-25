M**a отчиталась о росте прибыли в первом квартале, но расстроила прогнозом на второй

Квартальный отчёт M**a Platforms содержал приятные для инвесторов новости, но они не смогли перевесить умеренного прогноза по выручке на текущий квартал, который оказался хуже ожиданий аналитиков. Компания рассчитывает выручить в текущем периоде от $36,5 до $39 млрд, тогда как эксперты называли сумму чуть выше середины этого диапазона — $38,3 млрд. Источник изображения: Unsplash, Timothy Hales Bennett

Источник: 3dnews.ru